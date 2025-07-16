Мошенники звонят выпускникам, недавно получившим диплом

По его словам, сначала студента спрашивают часто ли он проверяет учебную почту и по какой причине пропустил два письма, уведомляющих о подписании документов. Далее жертву убеждают, что без этой подписи диплом считается юридически недействительным, а все данные действующих дипломов якобы уже переданы в Минобрнауки.