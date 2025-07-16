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На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными

РЖД могут создать на вокзалах зоны ожидания для пассажиров с животными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.

«Прорабатываем возможность создания на вокзалах специализированных зон ожидания, где пассажирам с питомцами будет удобно ожидать свой поезд, если они следуют транзитом или пришли на посадку заблаговременно», — сообщил Колесников.

РЖД в августе 2024 года сообщали, что сделали специализированные пет-зоны более чем на 170 российских вокзалах. Там размещены просторные боксы с кормом, водой и впитывающими пеленками для поддержания чистоты. Компания также тестировала обустройство «островков» для выгула собак во время стоянки или перед отправлением поезда.