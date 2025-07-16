На вокзалах могут создать зоны ожидания для пассажиров с животными

РЖД в августе 2024 года сообщали, что сделали специализированные пет-зоны более чем на 170 российских вокзалах. Там размещены просторные боксы с кормом, водой и впитывающими пеленками для поддержания чистоты. Компания также тестировала обустройство «островков» для выгула собак во время стоянки или перед отправлением поезда.