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Трамп рассказал, был ли разговор с Путиным после объявления ультиматума

Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонных разговоров с российским лидером после объявления о пошлинах и 50-дневном ультиматуме, не было.

Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонных разговоров с российским лидером после объявления о пошлинах и 50-дневном ультиматуме, не было.

Глава Белого дома два дня назад объявил, что собирается ввести против России и ее торговых партнеров тарифные пошлины в 100%. Трамп дал Москве 50 дней для выполнения требований о заключении мира на Украине.

Журналисты общались с Трампом сразу же по прибытию его из Нью-Йорка в Вашингтон. На вопрос о разговоре с Путиным он выпалил короткое «Нет!».

В последний раз Трамп и Путин беседовали в начале июля. Тогда американский лидер заявлял, что прогресса по переговорам он так и не увидел.

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