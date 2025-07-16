Социальные объекты Красноярска обеспечат теплом

Среди социально значимых объектов— инфраструктурный проект в Красноярске: строительство линии скоростного подземно-надземного транспорта. Задача СГК — обеспечить подключение тепловой нагрузки в объеме 2,69 Гкал/ч по заявке ООО «Бамтоннельстрой».
Один из крупнейших объектов года — школа № 1 в микрорайоне «Тихие зори», рассчитанная на 1 550 мест, где в одну смену смогут обучаться 62 класса. Это уже вторая школа в Красноярске, рассчитанная на такое количество учащихся. Первая была построена в 2022 году в микрорайоне Бугач и получила тепло от Красноярской ТЭЦ-2 (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь).
Средняя школа № 108 в Советском районе, открывшая двери после капитального ремонта в 2023 году, будет обеспечена дополнительной тепловой энергией в объеме 0,19 Гкал/ч. Тепло от ТЭЦ СГК придет и в трехэтажный детский сад на 190 малышей в 6-м микрорайоне жилого района «Покровский» и в новый корпус детского сада № 231.
Новые жилые дома Академгородка и микрорайона Нанжуль-Солнечный в совокупности потребуют более 7 Гкал/ч от красноярских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Кроме того, оздоровительный комплекс на проспекте Ульяновский в Советском районе будет обеспечен дополнительной тепловой энергией на 0,26 Гкал/ч.
Общие планы технических присоединений на 2025 год в Красноярске включают 129 объектов суммарным объемом 61,9 Гкал/ч.
Масштабная программа реновации системы теплоснабжения столицы края стартовала в 2020 году. За это время все новые объекты обеспечены теплом. Строительство и реконструкция трубопроводов, возведение насосных станций в разных районах города позволили довести тепло до самых отдаленных районов, сделав теплоснабжение Красноярска надежным и безопасным.