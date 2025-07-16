Социальные объекты Красноярска обеспечат теплом

Один из крупнейших объектов года — школа № 1 в микрорайоне «Тихие зори», рассчитанная на 1 550 мест, где в одну смену смогут обучаться 62 класса. Это уже вторая школа в Красноярске, рассчитанная на такое количество учащихся. Первая была построена в 2022 году в микрорайоне Бугач и получила тепло от Красноярской ТЭЦ-2 (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь).