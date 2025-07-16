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Матвийчук предложил создать дружины для борьбы с дронами, атакующими РФ

В результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали 24 человека.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предложил создавать дружины для борьбы с беспилотниками, атакующими российские города.

Так он прокомментировал атаку ВСУ на Воронеж, отметив, что ударить по нему могли дроны не только из Украины, но и из самой России с запуском БПЛА в радиусе 80 километров от города.

«Считаю, необходимы организации, что-то типа добровольных дружин от участковых, гражданских волонтерских организаций для борьбы с этими проблемами, в том числе — для выявления диверсантов или граждан, которые за деньги помогают ВСУ в запуске дронов с территории РФ», — сказал Матвийчук в беседе с aif.ru.

Как сообщалось, группа местных жителей из ружей сбили несколько украинских дронов, которые 1 июня пытались атаковать военную базу в посёлке Средний Усольского района Иркутской области. Вылетали беспилотники из фуры, которая находилась на стоянке. Дальнобойщики, оказавшиеся на месте происшествия, отреагировали моментально и попытались пресечь возможность вылета дронов.

Ранее губернатор Воронежской области Александра Гусев проинформировал, что в результате атаки БПЛА, по последней информации врачей, пострадало 24 человека (в том числе 22 — в Воронеже). Из них четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести: один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии.

После налета БПЛА были повреждены остекление, фасады и балкон в нескольких многоэтажных зданиях в Воронеже, частные дома в пригороде и одном из районов области. Также посечены обломками ряд торговых объектов и автомобилей.

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