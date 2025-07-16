Диетолог рассказала, как внедрить осознанное питание в свою жизнь

Многие из нас знают, как сложно остановиться на одной конфете или не доесть пачку чипсов. Продукты, богатые сахаром и жирами, буквально «взламывают» мозг, заставляя нас есть больше, чем нужно. Врач-диетолог Екатерина Ширшова рассказала KP.RU, как внедрить осознанное питание в свою жизнь.