Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог рассказала, как внедрить осознанное питание в свою жизнь

Диетолог Ширшова: Снижение скорости еды способствует лучшему насыщению.

Источник: Комсомольская правда

Многие из нас знают, как сложно остановиться на одной конфете или не доесть пачку чипсов. Продукты, богатые сахаром и жирами, буквально «взламывают» мозг, заставляя нас есть больше, чем нужно. Врач-диетолог Екатерина Ширшова рассказала KP.RU, как внедрить осознанное питание в свою жизнь.

— Снижайте скорость еды. Чем медленнее мы едим, тем быстрее мозг получает сигнал о насыщении. Ешьте без гаджетов и телевизора. Когда внимание рассеивается, мы съедаем больше, чем нужно, — отметила специалист.

Кроме того, эксперт посоветовала научиться прислушиваться к голоду. Следует разделять физическое состояние и эмоциональное желание что-нибудь поесть. Также важно научиться наслаждаться процессом. Для этого необходимо обращать внимание на вкус, текстуру блюда, температуру пищи и ее запах. Стоит отказаться от строгих запретов. По словам диетолога, когда еда запретная, то появляется навязчивое желание ее съесть.

— Осознанное питание — это не про запреты и жесткий контроль, а про здоровые отношения с едой, которые приводят к легкости, энергии и хорошему самочувствию. А еще простой, но мощный инструмент для преодоления пищевой зависимости и создания здорового образа жизни, — добавила Ширшова.