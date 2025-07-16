Формат, качество и процентное соотношение: с 2026 года в РФ изменятся правила поступления на госслужбу

В России изменятся правила поступления на государственную службу с 1 января 2026 года. А именно поменяются требования к оформлению личной фотографии на анкету для поступающих на муниципальную (или государственную) службу в нашей стране. Соответствующая информация взята из документов правительства РФ.
Так, известно, что голова и верхняя часть плеч фотографируемого должны помещаться крупным планом на фото, а вот расстояние от самой верхней части головы до подбородка не должно превышать 80% от всего изображения. Говорится и о том, что глаза человека не должны быть заслонены волосами, они должны быть открыты. Однако будет принята фотография человека в темных очках или с повязкой на глазах, но лишь при наличии на то медицинских показаний.
Подчеркнем, что формат и объем файла с фотографией в анкете тоже зафиксирован. Так, фотокарточка должна быть сохранена в следующих форматах: JPEG, JPG, PNG или BMP. «Весить» она должна не более десяти мегабайт. К тому же, фотография должна быть выполнена в цветном формате, ее высота составлять шесть сантиметров, ширина четыре сантиметра, а разрешение минимум 300 точек на дюйм.
Упоминается и тот факт, что данные анкет будут храниться в ZIP-архиве. А вот в их печатной версии на документах будут размещены специальные QR-коды. Сообщается, что при их сканировании можно будет воспроизвести содержимое ZIP-архива.
Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предстоит в течение января 2026 года разобрать точечные требования, а также параметры хранения информации электронных анкет.
Как KP.RU писал ранее, не все россияне, нуждающиеся в поддержке государства, имеют необходимые для этого основания. К примеру, некоторые семьи получают всего на пару десятков рублей больше, чем требуется для подачи заявления на материальную помощь. В связи с этим в Госдуме предложили пересмотреть критерий нуждаемости для выплаты пособий.
Кроме того, в России могут вернуться к системе 8-ми и 10-летнего обучения. По мнению председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, эта мера должна помочь в улучшении демографической ситуации в стране.