Формат, качество и процентное соотношение: с 2026 года в РФ изменятся правила поступления на госслужбу

Так, известно, что голова и верхняя часть плеч фотографируемого должны помещаться крупным планом на фото, а вот расстояние от самой верхней части головы до подбородка не должно превышать 80% от всего изображения. Говорится и о том, что глаза человека не должны быть заслонены волосами, они должны быть открыты. Однако будет принята фотография человека в темных очках или с повязкой на глазах, но лишь при наличии на то медицинских показаний.