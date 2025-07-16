Экс-военный РФ и «идейный» сторонник Киева из Челябинска отправил на Украину фото с секретными данными

Бывшего ефрейтора из Челябинска Антона Хожаева* обвинили в продаже ВСУ секретной информации. Как оказалось, экс-российский военный слал в Киев списки личного состава подразделений РФ. Он делал это на безвозмездной основе, пишет ТАСС.
Помимо прочего, бывший ефрейтор продал за незначительную сумму фотографии с техникой РФ и складами с продовольствием. Он также попытался вступить в террористическую организацию.
«Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев* выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине. За эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежного вознаграждения», — рассказали в правоохранительных органах.
Ранее по делу о терроризме заочно приговорили к 14 годам писателя Бориса Акунина**. Его защита подала апелляцию.
*- признан террористом на территории РФ.
**- иноагент в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.