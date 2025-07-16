Экс-военный РФ и «идейный» сторонник Киева из Челябинска отправил на Украину фото с секретными данными

«Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев* выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине. За эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежного вознаграждения», — рассказали в правоохранительных органах.