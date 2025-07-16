В Иркутске прошла приемка отремонтированной улицы Геологов

Во время ремонта полностью заменили асфальтовое покрытие, обустроили тротуары, обновили уличное освещение, нанесли дорожную разметку термопластиком.
С проверкой на объект выехала комиссия, в состав которой вошли специалисты комитета городского обустройства администрации Иркутска, МКУ «Проектный офис дорожной деятельности», а также представители Госавтоинспекции и независимого строительного надзора. В ходе приемки провели визуальный осмотр участка, все выявленные замечания зафиксировали в акте.
«Замечания по объекту есть. Так, не обеспечена должная видимость дорожных знаков, что важно для безопасности всех участников движения. Подрядчик устранит этот и другие недочеты, после чего мы проведем повторную проверку», — отметила начальник отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог Надежда Ларионова.
Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядная организация завершила работы 15 июля: на четыре месяца раньше установленного контрактом срока.
«В ближайшее время приемка отремонтированных по нацпроекту дорог будет продолжена. В высокой степени готовности сейчас находятся улицы Норильская и Коммунистическая. Оба этих участка также приведены в нормативное состояние с опережением графика. По остальным объектам продолжаем ежедневно контролировать ход работ», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.