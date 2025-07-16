В Иркутске прошла приемка отремонтированной улицы Геологов

«Замечания по объекту есть. Так, не обеспечена должная видимость дорожных знаков, что важно для безопасности всех участников движения. Подрядчик устранит этот и другие недочеты, после чего мы проведем повторную проверку», — отметила начальник отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог Надежда Ларионова.