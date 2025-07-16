В Госдуме одобрили предложение ввести штраф за передачу номера третьим лицам

Граждане, передавшие номер третьему лицу, могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Для ИП и юрлиц предусмотрены штрафы: от 50 тыс. до 100 тыс. руб и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей соответственно.