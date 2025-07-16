Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 июля

День у Водолеев будет насыщен встречами и событиями, не все из которых будут приятными. Возможно, вам придется столкнуться с интригами и происками недоброжелателей. Будьте осторожны в финансовых вопросах и не принимайте на себя никаких серьезных обязательств. Доверяйте своей интуиции и избегайте сомнительных предложений. Вечером постарайтесь отдохнуть и расслабиться в компании близких людей.