В России хотят обложить налогами продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров

Он также напомнил о позиции ВОЗ, которая ещё в 2020 году рекомендовала ограничить или исключить из рациона продукты с высоким содержанием трансжиров, включая чипсы. Сейчас многие страны уже применяют акцизы на вредные продукты. Например, в Венгрии с 2011 года действует акциз в 4%, что через четыре года привело к снижению потребления вредной пищи на 3,4%. Курбаков призвал комитет Госдумы поддержать инициативу введения налога, отметив, что это станет важным шагом к улучшению здоровья нации и благополучия будущих поколений.