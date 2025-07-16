Заброшенную дачу Софии Ротару в Крыму пытаются продать после ограбления

Знаменитая певица София Ротару решилась продать свою крымскую дачу в поселке Никита. По словам соседей, последние несколько лет она не появлялась на участке, а ее сын, Руслан, часто наведывался сюда, но теперь, похоже, он занимается продажей дома через помощников. Об этом соседи рассказали KP.RU.
— Мы тут Ротару не видели уже лет пять, наверное. А сын ее Руслан раньше часто сюда приезжал. Видимо, он сейчас через помощников занимается продажей дома. Не знаю, за сколько сейчас он выставил дом на продажу. Раньше пытался продать за 65 млн рублей, но никто не купил. В принципе этот участок с домом реально продать миллионов за 40, за большую сумму вряд ли, — поделился сосед.
Когда Ротару возводила свою дачу, окна ее дома выходили на море, но вскоре рядом начали строить жилую высотку, которая полностью закрыла вид. Певица была крайне недовольна этим, однако остановить строительство ей не удалось.
— Она часто гуляла по поселку — одна, без грима и каких-либо прикрас. Вы бы ее точно не узнали. Волосы собраны в пучок, очки на пол-лица. Помню, когда был маленьким, Ротару меня, пацана, гоняла палкой. Думала, что я из ее сада персики ворую, — продолжил сосед.
Напомним, дачу Ротару ограбили несколько месяцев назад, когда ее дворецкий уехал. Воры вынесли все ценное. Сигнализация сработала, полиция быстро приехала на место, но найти преступников так и не удалось.