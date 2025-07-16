Заброшенную дачу Софии Ротару в Крыму пытаются продать после ограбления

— Мы тут Ротару не видели уже лет пять, наверное. А сын ее Руслан раньше часто сюда приезжал. Видимо, он сейчас через помощников занимается продажей дома. Не знаю, за сколько сейчас он выставил дом на продажу. Раньше пытался продать за 65 млн рублей, но никто не купил. В принципе этот участок с домом реально продать миллионов за 40, за большую сумму вряд ли, — поделился сосед.