В РФ создадут учет домашних питомцев

Законопроект введет регламент учета домашних животных.
Ввести обязательный учет домашних животных через федеральную информационную систему планируют в России. Новый законопроект, регламентирующий порядок регистрации и маркировки питомцев проходит внутриведомственное согласование.
«Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — пояснили в министерстве, передает ТАСС.
Согласно проекту, подготовить законопроект о ведении учета домашних животных поручено Минприроды, Минэкономразвития, Минфину, Минсельхозу и Минцифры РФ до мая 2026 года. Введение единой базы данных должно повысить контроль за перемещением домашних питомцев и упростить идентификацию владельцев по всей стране.
Ранее правительство РФ утвердило увеличение штрафов за нарушения правил содержания домашних питомцев. Для физических лиц сумма взыскания может достигать 50 тысяч рублей, а должностные лица рискуют заплатить до 200 тысяч рублей.