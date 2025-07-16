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В РФ создадут учет домашних питомцев

Ввести обязательный учет домашних животных через федеральную информационную систему планируют в России. Новый законопроект, регламентирующий порядок регистрации и маркировки питомцев проходит внутриведомственное согласование.

Законопроект введет регламент учета домашних животных.

Ввести обязательный учет домашних животных через федеральную информационную систему планируют в России. Новый законопроект, регламентирующий порядок регистрации и маркировки питомцев проходит внутриведомственное согласование.

«Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — пояснили в министерстве, передает ТАСС.

Согласно проекту, подготовить законопроект о ведении учета домашних животных поручено Минприроды, Минэкономразвития, Минфину, Минсельхозу и Минцифры РФ до мая 2026 года. Введение единой базы данных должно повысить контроль за перемещением домашних питомцев и упростить идентификацию владельцев по всей стране.

Ранее правительство РФ утвердило увеличение штрафов за нарушения правил содержания домашних питомцев. Для физических лиц сумма взыскания может достигать 50 тысяч рублей, а должностные лица рискуют заплатить до 200 тысяч рублей.