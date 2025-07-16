В РФ создадут учет домашних питомцев

«Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — пояснили в министерстве, передает ТАСС.