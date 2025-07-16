На воротах дачи Софии Ротару нарисовали неприличный рисунок

Дача Софии Ротару в поселке Никита в Крыму уже несколько лет находится в заброшенном состоянии. Несмотря на это, раз в месяц на участок приезжает садовник, чтобы навести порядок в саду. Однако общее состояние дома оставляет желать лучшего, а на воротах нарисовали неприличный рисунок. Об этом KP.RU рассказали соседи певицы.