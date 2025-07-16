На воротах дачи Софии Ротару нарисовали неприличный рисунок

Дача Софии Ротару в поселке Никита в Крыму уже несколько лет находится в заброшенном состоянии. Несмотря на это, раз в месяц на участок приезжает садовник, чтобы навести порядок в саду. Однако общее состояние дома оставляет желать лучшего, а на воротах нарисовали неприличный рисунок. Об этом KP.RU рассказали соседи певицы.
— Сейчас дом заброшен, но раз в месяц приезжает садовник, облагораживает сад, — поделились местные жители.
По их словам, на заборе дачи паутина, на воротах появился неприличный рисунок. Сама дача, которую певица приобрела в начале 90-х, представляет собой трехэтажный дом площадью 400 кв. м. Он находится всего в десяти минутах ходьбы от знаменитого Никитского ботанического сада. Именно здесь София Ротару любила отдыхать после напряженных гастролей.
— У Ротару была традиция. В день ее рождения к ней на дачу приезжал фан-клуб, она накрывала для поклонников столы во дворе, угощала фруктами из своего сада, — вспомнила жительница поселка Ирина.
Ранее стало известно, что заброшенную дачу ограбили. По словам соседей, воры вынесли все ценное.