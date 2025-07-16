Суд оправдал бывшего мэра Усть-Илимска

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Следком Бурятии завершил расследование уголовного дела, которое три десятилетия оставалось нераскрытым. Правоохранителям удалось найти и задержать мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве и краже, совершенных еще в 1995 году. Долгие годы подозреваемый скрывался под чужим именем.