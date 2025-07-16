Суд оправдал бывшего мэра Усть-Илимска

Городской суд вынес оправдательный приговор экс-мэру Усть-Илимска, которая обвинялась по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом КП-Иркутск стало известно из судебной картотеки.
Судя по информации, размещенной на официальном сайте суда, дело рассматривалось с 31 марта 2025 года. Процесс неоднократно откладывался, преимущественно из-за неявки свидетелей.
14 июля суд окончательно постановил: подсудимая невиновна, поскольку в её действиях отсутствовал состав преступления.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Следком Бурятии завершил расследование уголовного дела, которое три десятилетия оставалось нераскрытым. Правоохранителям удалось найти и задержать мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве и краже, совершенных еще в 1995 году. Долгие годы подозреваемый скрывался под чужим именем.