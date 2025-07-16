«Испугалась, что отнимут»: певица София Ротару продает свой элитный отель в Ялте

Элитный отель Софии Ротару на набережной Ялты, долгое время находившийся в запущенном состоянии, теперь готовят к продаже. Два года назад сын певицы Руслан выставил гостиницу на продажу за 25 миллионов евро (2 миллиарда 310 миллионов рублей), но покупателей не нашлось. Местные жители рассказали KP.RU, что певица приняла решение о продаже из-за опасений, что отель могут забрать.
— Говорят, виллу готовят к продаже. Приезжали уборщики, отмывали тут все. Видимо, Ротару испугалась, что отель отнимут, и все-таки решила его продать, сбросив цену, — поделился один из жителей Ялты.
Летом этого года территорию отеля начали облагораживать: сад ухожен, однако на колоннах все еще осталась облупившаяся краска. Ранее жители Ялты просили национализировать это здание и предлагали открыть в нем ЗАГС. Однако до сих пор местные власти не приняли решения о дальнейшей судьбе отеля.
Напомним, что сын Софии Ротару также занимается продажей ее дачи в поселке Никита в Крыму. Этот трехэтажный дом в 400 квадратных метров находится в заброшенном состоянии, и только иногда приезжает садовник для ухода за участком.