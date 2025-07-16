«Испугалась, что отнимут»: певица София Ротару продает свой элитный отель в Ялте

Элитный отель Софии Ротару на набережной Ялты, долгое время находившийся в запущенном состоянии, теперь готовят к продаже. Два года назад сын певицы Руслан выставил гостиницу на продажу за 25 миллионов евро (2 миллиарда 310 миллионов рублей), но покупателей не нашлось. Местные жители рассказали KP.RU, что певица приняла решение о продаже из-за опасений, что отель могут забрать.