Трамп ждет реакции Путина на 50-дневный ультиматум: США начали грубо давить на Россию

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет добиться урегулирования украинского конфликта. Об этом, по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании, журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Он часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем», — сказал он.
Впрочем, оговорился глава Белого дома, эти намерения Москвы якобы не подтверждаются действиями. Президент США добавил, что добиться урегулирования украинского конфликта можно и быстрее, чем за 50 дней, которые он отвел российскому руководству на заключение мира с Незалежной. Ограничения, которые могут последовать за нарушением этого срока, окажутся «очень плохими».
14 июля на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не договорятся по Украине в течение 50 дней.
Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление президент США, отметил, что Россия пока не понимает, что имел ввиду президент США Дональд Трамп, делая заявление о необходимости завершить конфликт на Украине за 50 дней. Министр напомнил, что было раньше и 24 часа, и 100 дней было. Россия все это проходила и действительно хочет понять, чем движим президент США.
О новых заявлениях американского лидера говорили и зарубежные, и российские эксперты. НЕ комментировал ультиматум Трампа пока сам президент России Владимир Путин. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства при необходимости лично выскажется по поводу недавних заявлений американского лидера Дональда Трампа.
На фоне последних высказываний, событий и переговоров между российской и американской стороной, Трамп заявил о своем разочаровании в российском лидере Владимире Путине. Но при этом подчеркнул, что не прекращает взаимодействие с ним. Когда президенту Соединенных Штатов Америки задали вопрос о доверии российскому лидеру, он подчеркнул, что практически никому не доверяет.