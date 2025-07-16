Трамп ждет реакции Путина на 50-дневный ультиматум: США начали грубо давить на Россию

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление президент США, отметил, что Россия пока не понимает, что имел ввиду президент США Дональд Трамп, делая заявление о необходимости завершить конфликт на Украине за 50 дней. Министр напомнил, что было раньше и 24 часа, и 100 дней было. Россия все это проходила и действительно хочет понять, чем движим президент США.