В России хотят ввести учёт домашних питомцев

Как пояснили в пресс-службе Минприроды, новый законопроект предусматривает создание регламента учёта и маркирования домашних животных. Планируется, что вся информация о питомцах и их владельцах будет заноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»).