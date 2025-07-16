В России хотят ввести учёт домашних питомцев

Как пояснили в пресс-службе Минприроды, новый законопроект предусматривает создание регламента учёта и маркирования домашних животных. Планируется, что вся информация о питомцах и их владельцах будет заноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»).
Эта инициатива позволит создать единую базу данных для идентификации как животных, так и их хозяев. В настоящее время документ проходит этап внутриведомственного согласования.
Ранее правительство дало зелёный свет законопроекту, который предполагает значительное повышение штрафов за несоблюдение норм содержания домашних животных. Инициатором этого предложения выступила депутат Нина Останина, которая подчеркнула, что основной целью данного законопроекта является обеспечение безопасности граждан, особенно детей, и предотвращение нападений со стороны животных.