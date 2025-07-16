В РФ запустили производство отечественных приборов для расшифровки ДНК

«Это отечественный полногеномный секвенатор. Он может работать на зарубежных реагентах, но у нас есть к нему и свой набор. Именно массовое производство началось в этом году. Их уже больше десяти приборов, есть регистрационное удостоверение. Они работают в нескольких научных институтах, в том числе в Новосибирске», — сказал он.