РЖД не видят необходимости вводить «черный список» дебоширов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. РЖД не видят необходимости вводить «черный список» пассажиров поездов для дебоширов или изменять законодательство для их наказания, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Он отметил, что в настоящее время привлечение к ответственности «дебоширов» в поездах и на инфраструктуре железнодорожного транспорта возможно в рамках существующего Уголовного кодекса.
«Необходимости в дополнительном совершенствовании законодательства в плане наказания дебоширов в поездах мы пока не видим», — ответил Колесников на вопрос об актуальности идеи составления «черного списка» пассажиров нарушителей в поездах и необходимости совершенствования законодательства для наказания дебоширов.
Идея о введении «черного списка» пассажиров-дебоширов в поездах ранее, в том числе в 2018 году, высказывалась представителями РЖД.