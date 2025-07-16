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РЖД не видят необходимости вводить «черный список» дебоширов

РЖД не видят необходимости в черном списке для дебоширов и ужесточениях в законе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. РЖД не видят необходимости вводить «черный список» пассажиров поездов для дебоширов или изменять законодательство для их наказания, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.

Он отметил, что в настоящее время привлечение к ответственности «дебоширов» в поездах и на инфраструктуре железнодорожного транспорта возможно в рамках существующего Уголовного кодекса.

«Необходимости в дополнительном совершенствовании законодательства в плане наказания дебоширов в поездах мы пока не видим», — ответил Колесников на вопрос об актуальности идеи составления «черного списка» пассажиров нарушителей в поездах и необходимости совершенствования законодательства для наказания дебоширов.

Идея о введении «черного списка» пассажиров-дебоширов в поездах ранее, в том числе в 2018 году, высказывалась представителями РЖД.