РЖД не видят необходимости вводить «черный список» дебоширов

«Необходимости в дополнительном совершенствовании законодательства в плане наказания дебоширов в поездах мы пока не видим», — ответил Колесников на вопрос об актуальности идеи составления «черного списка» пассажиров нарушителей в поездах и необходимости совершенствования законодательства для наказания дебоширов.