Эксперт Кнутов: поставки ВСУ американских Tomahawk не повлияют на ход СВО

«Конечно, крылатые ракеты смогут подлетать к каким-то целям, объектам, будут выводить их из строя, но давайте не забывать, что Tomahawk мы еще сбивали нашими комплексами и во время войны в Югославии, и в других локальных конфликтах. То есть это не является чем-то таким сверхъестественным, с чем наша система ПВО не может бороться. Есть сложность только в том, что они имеют очень большую дальность до 2500 километров, а также низкую высоту полета. Что касается их обнаружения и поражения, то у нас накоплен определенный опыт в борьбе с такими крылатыми ракетами. Этот опыт себя показал с хорошей стороны, поэтому я бы не стал зацикливаться на том, что ракеты Tomahawk могут очень серьезно изменить ситуацию», — сказал собеседник издания.