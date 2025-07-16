Эксперт Кнутов: поставки ВСУ американских Tomahawk не повлияют на ход СВО

Если президент США Дональд Трамп примет решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, то они не смогут изменить ход специальной военной операции. Об этом корреспонденту aif.ru заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, писала, что президент США Дональд Трамп рассматривал вариант передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, какими Вашингтон ударил по ядерным объектам Ирана.
«Конечно, крылатые ракеты смогут подлетать к каким-то целям, объектам, будут выводить их из строя, но давайте не забывать, что Tomahawk мы еще сбивали нашими комплексами и во время войны в Югославии, и в других локальных конфликтах. То есть это не является чем-то таким сверхъестественным, с чем наша система ПВО не может бороться. Есть сложность только в том, что они имеют очень большую дальность до 2500 километров, а также низкую высоту полета. Что касается их обнаружения и поражения, то у нас накоплен определенный опыт в борьбе с такими крылатыми ракетами. Этот опыт себя показал с хорошей стороны, поэтому я бы не стал зацикливаться на том, что ракеты Tomahawk могут очень серьезно изменить ситуацию», — сказал собеседник издания.
Кнутов также в разговоре с aif.ru оценил, может ли Трамп передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Кроме того, эксперт сравнил вызвавшую панику российскую ракету Х-101 с американской Tomahawk.