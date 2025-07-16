В США признали ухудшение ситуации вокруг доллара

Государства постепенно перестают использовать доллар в торговле. Это может привести к изоляции Вашингтона. С таким заявлением обратился отставной американский полковник и экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в соцсети.
Он объяснил, что страны начали вести торговлю в собственных валютах. Бывший советник министра обороны считает, что государства «уходят от доллара».
«Некоторые страны теперь ведут дела друг с другом в собственных валютах. Япония и Китай, Россия и Китай, Иран и Китай», — признал Дуглас Макгрегор.
По данным за июнь, реальный эффективный курс рубля вырос на 1,8%. Он определяется с учетом базы курсов валют основных торговых партнеров России на основании их долей во внешнеторговом обороте РФ.