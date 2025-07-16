Боец «Эспаньолы» Живов: ВСУ находятся в угнетенном состоянии у Часова Яра

«Сейчас в зоне боевых действий (возле Часова Яра — ред.) +38 градусов. То есть ВСУ там находятся в весьма угнетенном состоянии, они испытывают трудности не только с едой и подвозом боекомплекта, но и с водой», — сказал Живов.