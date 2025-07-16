Боец «Эспаньолы» Живов: ВСУ находятся в угнетенном состоянии у Часова Яра

Украинские военные находятся в угнетенном состоянии в Часовом Яре, в том числе из-за нехватки еды, воды и боеприпасов. Об этом aif.ru заявил военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.
«Сейчас в зоне боевых действий (возле Часова Яра — ред.) +38 градусов. То есть ВСУ там находятся в весьма угнетенном состоянии, они испытывают трудности не только с едой и подвозом боекомплекта, но и с водой», — сказал Живов.
По его словам, противник пытается использовать транспортные дроны для доставки продовольствия и боекомплекта, но российские бойцы охотятся за ними.
«Со снабжением в Часовом Яре всегда проблемы, потому что это специфический театр боевых действий с большими перепадами высот, более 100 метров, и плотной городской застройкой», — добавил собеседник aif.ru.
Ранее замкомандира 14-й штурмовой бригады по боевой работе с позывным Механ сообщил, что у боевиков ВСУ, засевших в Часовом Яре, почти не осталось еды, воды и боеприпасов.