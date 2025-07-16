Омский «Авангард» стартует в новом сезоне КХЛ 5 сентября

Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит 182 игровых дня. Впервые в истории КХЛ сезон не прервется на Олимпийские игры. Командам предстоит поработать 94 дня подряд до первой паузы на Кубок «Первого канала» с 8 по 15 декабря. Новогодние каникулы для спортсменов запланированы с 31 декабря по 2 января. Неделя звезд хоккея пройдет с 6 по 9 февраля 2026-го.