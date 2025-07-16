Исторический музей извинился за сувениры с храмом Василия Блаженного без крестов

В музее отметили, что Покровский собор (храм Василия Блаженного) является не только православной святыней, но и памятником русского зодчества, который признан Восьмым чудом света, и его архитектурный образ вдохновляет множество дизайнеров на создание разных объектов. Купол собора без крестов является «исключительно стилизацией архитектурной детали, которая подчеркивает необыкновенную выразительность храма», пояснили там. При этом в культурном учреждении добавили, что внимательно относятся к использованию религиозных образов в сувенирной продукции.