Исторический музей извинился за сувениры с храмом Василия Блаженного без крестов

Государственный исторический музей в столице извинился за сувениры с храмом Василия Блаженного без изображения крестов.
На сувениры, в том числе значки, с изображением храма без крестов обратил внимание Telegram-канал «Многонационал».
В музее отметили, что Покровский собор (храм Василия Блаженного) является не только православной святыней, но и памятником русского зодчества, который признан Восьмым чудом света, и его архитектурный образ вдохновляет множество дизайнеров на создание разных объектов. Купол собора без крестов является «исключительно стилизацией архитектурной детали, которая подчеркивает необыкновенную выразительность храма», пояснили там. При этом в культурном учреждении добавили, что внимательно относятся к использованию религиозных образов в сувенирной продукции.
— Мы приносим извинения всем, чьи чувства были задеты дизайном сувенирных значков. После внимательного изучения ситуации музей решил изъять всю продукцию, которая вызвала дискуссию, и прекратить ее продажу до внесения необходимых изменений, — говорится в Telegram-канале музея.
В ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку дизайна официальной серии сувениров для музея-собора, победителя выберут в ходе публичного голосования.
Государственная дума 15 июля одобрила закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий. Документ прошел второе и третье, окончательное чтение.