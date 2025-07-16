Против Тимура Иванова еще идет расследование, несмотря на вынесенный приговор

В начале июля Московский городской суд признал бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова виновным в хищении. Его приговорили его к 13 годам лишения свободы, передает РАПСИ. Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей. Он с улыбкой слушал приговор, отметил RT. Подробности судебного заседания — в материале URA.RU.