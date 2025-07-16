Генерал Попов сказал о вызвавшей панику на Западе российской ракете Х-101

Российская крылатая ракета Х-101, которая вызвала на Западе ужас, может развивать скорость до двух тысяч километров в час, она уже показала свою эффективность. Об этом корреспонденту aif.ru заявил Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее американское издание TWZ сообщало, что применение российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас. Обозреватель Томас Ньюдик обратил внимание на видео удара российской ракеты по Черновцам, совершенного 11 июля.
«Это большая крылатая ракета, которая используется нашей стратегической авиацией ракетоносцами типа Ту-160М или же Ту-95МС. Это основное оружие для этих типов самолетов. Размер ракеты очень большой, примерно, в пределах шести метров в длину, четыре-шесть метров — это размах крыла. Мощность боевого заряда в пределах 500−800 килограммов. Причем, это только одного взрывчатого вещества. Также у нее сама система навигации достаточно хорошая. Ракета может идти с огибанием рельефа, забираться на большие высоты до 15−18 тысяч метров и оттуда пикировать с углом в 70−80 градусов. При разгоне она также может доворачивать по траектории — выбирать ложную цель, а потом выйти на основную. То есть ее тяжело и перехватить, и эффективно уничтожить. Причем, ее уничтожение дорого стоит, потому что надо сбивать ее только Patriot. Минимум две ракеты, а то и три необходимо выпускать, чтобы ее поразить. Х-101 может развивать скорость где-то 950−1200 километров в час, а когда они пикирует, то вообще может доходить до 1500−2000 километров в час развивать», — сказал собеседник издания.
Попов отметил, что ракета Х-101 давно стоит на вооружении российских войск и уже доказала свою эффективность.
«Она уже доказала свою эффективность. Эта ракета достаточно давно стоит на вооружении, ее просто модернизируют. У нее хорошая дальность полета — она может идти до пяти тысяч километров. То есть эту ракету можно запустить где-нибудь в районе Волги и она спокойно дойдет до Киева или Львова. Но это надо совершать с больших высот. В кассетном варианте это действительно серьезная угроза. Даже в фугасном варианте она имеет большую мощь», — добавил генерал.
До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru сравнил вызвавшую панику российскую крылатую ракету Х-101 с американской Tomahawk.