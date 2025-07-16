Генерал Попов сказал о вызвавшей панику на Западе российской ракете Х-101

«Это большая крылатая ракета, которая используется нашей стратегической авиацией ракетоносцами типа Ту-160М или же Ту-95МС. Это основное оружие для этих типов самолетов. Размер ракеты очень большой, примерно, в пределах шести метров в длину, четыре-шесть метров — это размах крыла. Мощность боевого заряда в пределах 500−800 килограммов. Причем, это только одного взрывчатого вещества. Также у нее сама система навигации достаточно хорошая. Ракета может идти с огибанием рельефа, забираться на большие высоты до 15−18 тысяч метров и оттуда пикировать с углом в 70−80 градусов. При разгоне она также может доворачивать по траектории — выбирать ложную цель, а потом выйти на основную. То есть ее тяжело и перехватить, и эффективно уничтожить. Причем, ее уничтожение дорого стоит, потому что надо сбивать ее только Patriot. Минимум две ракеты, а то и три необходимо выпускать, чтобы ее поразить. Х-101 может развивать скорость где-то 950−1200 километров в час, а когда они пикирует, то вообще может доходить до 1500−2000 километров в час развивать», — сказал собеседник издания.