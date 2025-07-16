В Богучанском районе продолжается капитальный ремонт Чуноярской больницы

В Чуноярской участковой больнице Богучанского района продолжается капитальный ремонт. В текущем году специалисты сосредоточены на обновлении систем отопления и вентиляции. Все работы проводятся поэтапно в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее в больнице уже были заменены канализационная система и водоснабжение, отремонтирована кровля и установлена современная сантехника. Параллельно с ремонтом лечебного учреждения обновлено здание котельной и установлены котловые агрегаты.
Полное завершение капитального ремонта Чуноярской участковой больницы запланировано на 2027 год.
Стоит отметить, что больница обслуживает более семи тысяч жителей поселков Октябрьский, Осиновый Мыс, Такучет и деревни Малеево, которые значительно удалены от районного центра.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в Красноярской детской клинической больнице № 5 завершен капитальный ремонт. Работы позволили создать современные и комфортные условия для лечения юных пациентов и значительно повысить качество хирургической помощи.