В Богучанском районе продолжается капитальный ремонт Чуноярской больницы

В Чуноярской участковой больнице Богучанского района продолжается капитальный ремонт. В текущем году специалисты сосредоточены на обновлении систем отопления и вентиляции. Все работы проводятся поэтапно в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».