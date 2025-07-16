Агроном раскрыла плюсы и минусы капусты кале для здоровья

— Капуста кале очень популярна на Западе, но нечастый гость на российских огородах. Хотя листовую капусту у нас выращивают, но в цветниках — есть даже специальные декоративные сорта. Их листья тоже съедобны, но они не такие вкусные и нежные, как у кале, — уточнила эксперт.