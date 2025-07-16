Агроном раскрыла плюсы и минусы капусты кале для здоровья

Капуста кале или кейл — это листовая разновидность обычной белокочанной капусты. Несмотря на то, что она популярна на Западе, в России ее не часто можно встретить на огородах. Агроном Светлана Михайлова рассказала KP.RU о пользе и вреде этого растения.
— Капуста кале очень популярна на Западе, но нечастый гость на российских огородах. Хотя листовую капусту у нас выращивают, но в цветниках — есть даже специальные декоративные сорта. Их листья тоже съедобны, но они не такие вкусные и нежные, как у кале, — уточнила эксперт.
По ее словам, кале — это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. В ней содержится много кальция, который усваивается лучше, чем из молока, а также витамины C, B, K и PP.
— В капусте кале очень много кальция — больше в коровьем молоке, причем усваивается он лучше. Она низкокалорийная — всего 50 ккал на 100 г. Но капусту кале не желательно употреблять в свежем виде людям, у которых есть хронические заболевания желудка, — отметила агроном.
Листья капусты кале идеально подходят для свежих витаминных салатов. Их также можно тушить или использовать в супах, как это делают в Турции, или добавлять в пюре из других овощей, например, в картофельное, что часто практикуют в Нидерландах.