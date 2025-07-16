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РЕН ТВ: никто не выжил на Ми-8, который несколько дней искали в Хабаровском крае

Все находившиеся на борту вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля при перелете из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, предположительно погибли. Об этом сообщили российские журналисты.

Спасатели обнаружили пропавший в Хабаровском крае вертолет.

Все находившиеся на борту вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля при перелете из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, предположительно погибли. Об этом сообщили российские журналисты.

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«По предварительной информации, все находившиеся на борту Ми-8 погибли», — передает РЕН. ТВ. По предварительным данным, воздушное судно получило значительные повреждения. «Сказали, что полностью разрушен», — заявил источник телеканалу.

В районе, где произошла авария, отсутствует спутниковое покрытие. На борту находилось три члена экипажа и два техника.

Вертолет исчез с радаров 14 июля во время выполнения рейса по маршруту Охотск — Магадан. Принадлежал он ООО «АПК “Взлет”». В назначенное время экипаж, состоявший из трех человек и двух технических специалистов, не вышел на связь.

В регионе были организованы масштабные поисковые мероприятия. Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту пропажи вертолета. Возбуждено уголовное дело. Через два дня вертолет нашли.