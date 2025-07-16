РЕН ТВ: никто не выжил на Ми-8, который несколько дней искали в Хабаровском крае

Вертолет исчез с радаров 14 июля во время выполнения рейса по маршруту Охотск — Магадан. Принадлежал он ООО «АПК “Взлет”». В назначенное время экипаж, состоявший из трех человек и двух технических специалистов, не вышел на связь.