В Усолье-Сибирском расширяют зону экологической очистки

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о добавлении двух новых участков в Усолье-Сибирском в реестр территорий с экологическим ущербом. Как стало известно КП-Иркутск, это решение поможет быстрее начать работы по очистке от нефтепродуктов, загрязняющих почву и грунтовые воды.
Как пояснил Кобзев на совещании с министром природных ресурсов Александром Козловым, эксперты подтвердили серьезное загрязнение на площади 1,3 гектара. После включения этих участков общая площадь проблемной зоны достигнет 958,42 га. Всего в городе числится 1608,46 га загрязненных земель.
— Этот шаг позволит оперативно провести необходимые очистительные мероприятия и исключить риск вторичного загрязнения. Уборка очагов нефтяного загрязнения будет вестись за счет средств федерального бюджета. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем обеспечить экологическую безопасность территорий и сохранить здоровье людей, — прокомментировал глава региона.
Параллельно в регионе идут другие экологические работы. Так на месте бывшего «Усольехимпрома» снесено 90% строений, параллельно специалисты очищают шламонакопитель и нефтяную линзу. На Байкальском ЦБК завершен монтаж уникальной системы очистки воды, которая обеспечит 13-ступенчатую фильтрацию. Также планируется модернизация канализационных сооружений Иркутска, заявка на федеральное финансирование уже подана.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что защиту лесов обсуждают на международной конференции в Иркутске.