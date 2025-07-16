В Усолье-Сибирском расширяют зону экологической очистки

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о добавлении двух новых участков в Усолье-Сибирском в реестр территорий с экологическим ущербом. Как стало известно КП-Иркутск, это решение поможет быстрее начать работы по очистке от нефтепродуктов, загрязняющих почву и грунтовые воды.