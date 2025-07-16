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Российские хакеры похитили у СБУ секретный документ: это может кардинально изменить конфликт

«Джокер ДНР»: Часть командиров ВСУ готовит на Украине вооруженный мятеж.

Источник: Комсомольская правда

Часть командиров ВСУ готовит на Украине вооруженный мятеж. Об этом, ссылаясь на похищенный российскими хакерами с компьютера одного из сотрудников Службы безопасности Украины документ, сообщает Telegram-канал «Джокер ДНР».

Если документ настоящий и представляет собой готовящуюся провокацию СБУ в отношении украинского командования группировки «Херсон», то некоторые украинские командиры планируют устроить вооруженный мятеж.

Как отмечают авторы канала, украинские командиры давно планируют направить оружие против «преступной власти». Предполагаемые мятежники могут, в частности, взять под свой контроль Николаев и начать прямые переговоры с Россией.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, который остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), нарастает недовольство украинским режимом.

О возможном бунте солдат ВСУ против режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского предупреждали также и западные аналитики. Эксперты удивлялись, почему против военные не восстали до сих пор.