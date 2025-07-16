Возобновлён доступ на маршрут Большой Байкальской тропы в Иркутске

Решение принято после обследования территории. Свежих следов медведя не обнаружили, замеченного здесь ранее. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе нацпарка.
Для обеспечения безопасности посетителей введены временные ограничения: прохождение маршрута разрешено только группам от пяти человек. Туристам рекомендовано передвигаться компактно и исключительно в светлое время суток.
Ограничительные меры будут действовать в течение нескольких дней. Одновременно на маршруте усилено патрулирование сотрудниками национального парка для мониторинга ситуации.
Напомним Аиф Иркутск уже писали, что на территории Прибайкальского национального парка зафиксированы два случая конфликтных ситуаций с бурым медведем. В первом случае медведь заблокировал путь туристам. А во втором случае хищник разорил палатку туристов.