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Генерал Попов назвал регионы, из которых ВСУ запускают БПЛА по регионам РФ

По словам эксперта, ВСУ запускают беспилотники на Крым со стороны Одессы и моря.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины запускают беспилотники по российским регионам со стороны Харькова, Одессы, Херсонской и Николаевской областей. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что системы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников в Белгородской области и два в Крыму. По данным российского оборонного ведомства, за ночь над российскими регионами были сбиты 55 дронов, из которых 32 — над территорией Белгородской области, 6 — над акваторией Черного моря.

«На Брянскую, Курскую и Белгородскую области запускают беспилотники со стороны Харькова, Сум. Это если речь идет о больших и средних БПЛА, а небольшие уже изнутри России — работают диверсионные группы. На Крым идут запуски со стороны Одессы, с моря могут близко подходить и незаметно запускать. Особенно в ночных условиях, а также во время тумана, когда бывают дымки или шторм. Также запуски производят со стороны Херсонской и Николаевской областей», — сказал собеседник издания.

До этого Попов в разговоре с aif.ru назвал причины усиления атак БПЛА на российские регионы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что атаками на мирное население Белгорода киевский режим собрал в себе нацизм, терроризм и людоедство.

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