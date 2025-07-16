Генерал Попов назвал регионы, из которых ВСУ запускают БПЛА по регионам РФ

«На Брянскую, Курскую и Белгородскую области запускают беспилотники со стороны Харькова, Сум. Это если речь идет о больших и средних БПЛА, а небольшие уже изнутри России — работают диверсионные группы. На Крым идут запуски со стороны Одессы, с моря могут близко подходить и незаметно запускать. Особенно в ночных условиях, а также во время тумана, когда бывают дымки или шторм. Также запуски производят со стороны Херсонской и Николаевской областей», — сказал собеседник издания.