Поджелудочная разрушена: гастроэнтеролог Вялов назвал самую опасную еду

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов ответил на вопрос, который волнует пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом. Он объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты, и как проявляется опасная стадия болезни.
По его словам, на ранних этапах этого недуга ферменты обычно не нужны, но со временем они могут стать обязательными.
— И, скорее всего, навсегда, — написал врач в Telegram-канале, отметив, что ферменты назначают, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешнесекреторная недостаточность.
Другими словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания пищи количество ферментов. Это происходит, когда разрушено более 90 процентов паренхимы поджелудочной железы.
— От развития заболевания до этого момента проходит несколько лет, а чаще — несколько десятилетий, — уточнил Вялов.
Пациентам необходимо ограничить еду, которая усиливает функциональную нагрузку на поджелудочную. Это жирная, жареная, очень соленая и острая еда, она является самой опасной, уточнил гастроэнтеролог.
На плохое состояние органа указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота — проявления острого панкреатита, которые требуют срочного обращения к врачу, подчеркнул Вялов.
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