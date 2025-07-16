РЖД: через несколько лет из поездов полностью уберут гравитационные туалеты

РЖД в течение нескольких лет полностью уберёт из своего парка вагоны с гравитационными туалетными, после чего в рамках железнодорожных перевозок исчезнет понятие «санитарная зона», сообщил заместитель генерального директора организации Иван Колесников.
«Их (этих вагонов — прим. ред.) уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок», — сказал замглавы компании, которого цитирует РИА Новости.
Колесников уточнил, что во всех других случаях РЖД использует вагоны, оборудованные биотуалетами и современными санитарными узлами.
Напомним, в середине июня стало известно, что в российских поездах планируют внедрить высокоскоростной интернет. Министр транспорта РФ Андрей Никитин, который на тот момент работал на посту замглавы ведомства, отмечал, что такой вид связи, скорее всего, появится на железных дорогах раньше, чем в самолётах.