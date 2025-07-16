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Боец «Эспаньолы» Живов: Часов Яр могут освободить до конца лета

Российские военные обходят Часов Яр с левого фланга и перерезают снабжение противника.

Источник: Аргументы и факты

Операция по освобождению Часова Яра в течение месяца-двух должна завершиться успехом, сейчас российские военные обходят город с левого фланга и перерезают снабжение группировки ВСУ. Об этом aif.ru рассказал военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.

«По прогнозу, операция по освобождению Часова Яра должна закончиться успехом в течение месяца-двух, если все пойдет так, как идет сейчас», — сказал Живов.

Бойцы «Эспаньолы», Добровольческого корпуса и подразделений ВС РФ активно обходят город с левого фланга и перерезают противнику все снабжение.

«ВСУ будут вынуждены оставить свои позиции или умереть там от голода и жажды», — подчеркнул Живов.

Ранее замкомандира 14-й штурмовой бригады по боевой работе с позывным Механ сообщил, что у боевиков ВСУ, засевших в Часовом Яре, почти не осталось еды, воды и боеприпасов.