Боец «Эспаньолы» Живов: Часов Яр могут освободить до конца лета

Операция по освобождению Часова Яра в течение месяца-двух должна завершиться успехом, сейчас российские военные обходят город с левого фланга и перерезают снабжение группировки ВСУ. Об этом aif.ru рассказал военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.
«По прогнозу, операция по освобождению Часова Яра должна закончиться успехом в течение месяца-двух, если все пойдет так, как идет сейчас», — сказал Живов.
Бойцы «Эспаньолы», Добровольческого корпуса и подразделений ВС РФ активно обходят город с левого фланга и перерезают противнику все снабжение.
«ВСУ будут вынуждены оставить свои позиции или умереть там от голода и жажды», — подчеркнул Живов.
Ранее замкомандира 14-й штурмовой бригады по боевой работе с позывным Механ сообщил, что у боевиков ВСУ, засевших в Часовом Яре, почти не осталось еды, воды и боеприпасов.