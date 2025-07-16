Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник Матвийчук: ВСУ специально атакуют дронами гражданские обьекты

Противник хочет посеять тревогу среди гражданского населения, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru раскрыл, с какой целью ВСУ атакуют гражданские объекты в разных регионах России.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что в результате атаки БПЛА 15 июля пострадали 24 человека (в том числе 22 — в Воронеже). Из них четверо — несовершеннолетние. Также были повреждены остекление, фасады и балконы в нескольких многоэтажных зданиях.

«ВСУ специально атакуют гражданские объекты в регионах РФ. Конечно же, это целенаправленная политика. Таким образом противник хочет создать неуверенность россиян в действиях властей, тревогу за свое будущее», — отметил Матвийчук.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в свою очередь сообщил, что сборку беспилотников, которые атаковали накануне Воронеж, могли произвести на подпольных цехах, расположенных на территории РФ.

Напомним также, что в Минобороны РФ 15 июля проинформировали, что в период с 10:00 до 11:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть над территорией Белгородской области и два над территорией Республики Крым.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше