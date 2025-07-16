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Пленный рассказал, что мобилизованных в ВСУ бьют палками во время обучения

Мобилизованных в украинскую армию бьют палками во время обучения на позициях подразделения. Об этом сообщил пленный военный ВСУ из Львова Петр Климишевский.

Мобилизованных в украинскую армию бьют палками во время обучения на позициях подразделения. Об этом сообщил пленный военный ВСУ из Львова Петр Климишевский.

— Относятся очень плохо. Мы были с автоматами, в брониках, в касках, но они брали большую палку и били нас по голове. Так происходило обучение, — цитирует его РИА Новости.

По словам украинского солдата, для того, чтобы получить палкой по голове, было достаточно не так выполнить команду, например, «неправильно» закатиться в окоп.

Командование ВСУ не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь, так украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР. Об этом рассказал российский штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый».

Военный ВС РФ с позывным «Медный», являющийся многодетным отцом, смог сбежать из украинского плена в Краматорске. По словам его родственника, 26-летний Вячеслав Морковкин (настоящее имя бойца) вырос в Дзержинске Нижегородской области.