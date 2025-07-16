В Совфеде прокомментировали противоречивые заявления Трампа: вот что хочет показать РФ президент США

Президент США Дональд Трамп хочет продемонстрировать нежелание портить отношения с Россией. Однако последние заявления главы Белого дома и обещания подводят развитие ситуации в обратном направлении. Об этом в Telegram-канале заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что последними высказываниями Трамп предпринял попытку опровергнуть сказанное ране или показать, что он ничего такого не говорил. Кроме того, президент США заявил, что Украина не получит ракеты JASSM с дальностью действия от 300 до 900 километров.
«Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой. Но объективно его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности», — написал Пушков.
Ранее пресс-служба Трампа опровергла сообщения в СМИ о том, что президент США во время одного из телефонных разговоров с главарем киевского режима Владимиром Зеленским призывал нелегитимного лидера Украины к ударам по Москве и Санкт-Петербургу. Это фейк, заявили в Белом доме.
Кроме того, американский лидер пообещал не отправлять американских военных на Украину.
Вместе с тем, Трамп выразил надежду на то, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет добиться урегулирования украинского конфликта. Но тут же напомнил об ультиматуме Москве в случае отсутствия прогресса в переговорах.