В Совфеде прокомментировали противоречивые заявления Трампа: вот что хочет показать РФ президент США

Сенатор напомнил, что последними высказываниями Трамп предпринял попытку опровергнуть сказанное ране или показать, что он ничего такого не говорил. Кроме того, президент США заявил, что Украина не получит ракеты JASSM с дальностью действия от 300 до 900 километров.