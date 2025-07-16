Генерал Попов: ракеты Х-101 могут поражать бункеры с офицерами НАТО

«Крылатыми ракетами Х-101 в основном наносятся удары по промышленным объектам производства ВПК, где ведется сбор или разработка беспилотников, где ремонтируется авиация. Заводов, где могли ремонтировать технику, делать различные модернизации в начале СВО было, наверное, около 20. Сегодня же их всего осталось восемь-десять, может быть. Также удары наносятся по инфраструктуре аэродромов, заглубленным командным пунктам. Абсолютно точно в этих командных пунктах есть офицеры НАТО, как говорят, они советники, добровольцы и прочее, а по-нашему — наемники. Кроме того, поражают пункты связи и распределения логистических схем, транспортную инфраструктуру», — сказал генерал.