Генерал Попов: ракеты Х-101 могут поражать бункеры с офицерами НАТО

Российские крылатые ракеты Х-101, которые вызвали панику на Западе, могут поражать заглубленные командные пункты с офицерами НАТО. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее американское издание TWZ сообщало, что применение российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас. Обозреватель Томас Ньюдик обратил внимание на видео удара российской ракеты по Черновцам, совершенного 11 июля.
«Крылатыми ракетами Х-101 в основном наносятся удары по промышленным объектам производства ВПК, где ведется сбор или разработка беспилотников, где ремонтируется авиация. Заводов, где могли ремонтировать технику, делать различные модернизации в начале СВО было, наверное, около 20. Сегодня же их всего осталось восемь-десять, может быть. Также удары наносятся по инфраструктуре аэродромов, заглубленным командным пунктам. Абсолютно точно в этих командных пунктах есть офицеры НАТО, как говорят, они советники, добровольцы и прочее, а по-нашему — наемники. Кроме того, поражают пункты связи и распределения логистических схем, транспортную инфраструктуру», — сказал генерал.
Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru сравнил вызвавшую панику российскую ракету Х-101 с американской Tomahawk.
До этого Попов в беседе с aif.ru рассказал об ударах по секретным бункерам с F-16.