В Эвенкии и Богучанском районе усиливают борьбу с лесными пожарами

Власти края подчеркивают, что ситуация с лесными пожарами находится под контролем. В регионе действует сложная система мониторинга, включающая использование беспилотных летательных аппаратов, космическую съемку, видеонаблюдение, а также наземное и авиапатрулирование. Благодаря этому удается выявлять до 95% возгораний на ранней стадии и оперативно принимать меры по их ликвидации.