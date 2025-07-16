В Эвенкии и Богучанском районе усиливают борьбу с лесными пожарами

В Эвенкийском, Богучанском и Кежемском муниципальных округах Красноярского края увеличена группировка сил и средств, направленных на тушение лесных пожаров.
Специалисты ведут активную работу по локализации и ликвидации возгораний. Они засыпают очаги грунтом, заливают водой, прокладывают минерализованные полосы и проводят встречные отжиги, а также разбирают лесные завалы.
Власти края подчеркивают, что ситуация с лесными пожарами находится под контролем. В регионе действует сложная система мониторинга, включающая использование беспилотных летательных аппаратов, космическую съемку, видеонаблюдение, а также наземное и авиапатрулирование. Благодаря этому удается выявлять до 95% возгораний на ранней стадии и оперативно принимать меры по их ликвидации.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае за выходные ликвидировано 39 лесных пожаров. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем, и угрозы населенным пунктам нет.