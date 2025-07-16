В России собрали уже 14 новых отечественных самолетов, которые заменят Boeing

В России на заводе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») собрано уже 14 отечественных самолетов МС-21, которые станут альтернативой иностранным лайнерам Boeing. Еще девять таких машин находятся на ранних этапах производства. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».