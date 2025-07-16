Омские компании вошли в число лучших экспортеров Сибири

14 августа в Омске пройдет церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года» среди регионов Сибирского федерального округа. В число 40 лауреатов вошли 11 омских компаний, что позволило региону занять второе место после Новосибирской области (12 компаний).
По словам омского губернатора Виталия Хоценко, в 2024 году 40% местного экспорта пришлось на продукцию агропромышленного комплекса. Основными направлениями поставок стали Казахстан, Китай, Турция, Узбекистан, Индия и Киргизия. Всего аграрии отправили продукцию в 43 страны.
Среди компаний-лидеров — ООО «ДиборЭкспорт», ТД «Сибирский» и ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» — победитель сразу трех номинаций.
Отметим, что в 2024 году 109 омских предприятий заключили 300 экспортных контрактов. При этом 31 фирма впервые вышла на внешние рынки.
Омский центр поддержки экспорта, оказавший содействие этим предприятиям, вошел в топ-10 лучших подобных организаций страны по версии Российского экспортного центра.
Ранее мы рассказали, что за три года прибыль фермеров региона увеличилась на 93%.