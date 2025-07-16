Омские компании вошли в число лучших экспортеров Сибири

По словам омского губернатора Виталия Хоценко, в 2024 году 40% местного экспорта пришлось на продукцию агропромышленного комплекса. Основными направлениями поставок стали Казахстан, Китай, Турция, Узбекистан, Индия и Киргизия. Всего аграрии отправили продукцию в 43 страны.