Дочь Евгения Петросяна выписали из квартиры

В конце 2024 года Евгений Петросян подал заявление о выписке своей дочери Викторины из квартиры площадью 34 квадратных метра на Ростовской набережной, кадастровая стоимость которой составляет около 20 миллионов рублей. Суд первой инстанции удовлетворил требования юмориста в апреле 2025 года. Решение не оспаривалось и вступило в силу. Согласно судебным документам, данные апартаменты Петросян после развода делил с бывшей женой Еленой Степаненко.