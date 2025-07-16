Ни у кого из западных стран нет права претендовать на то, чтобы «русские люди оставались вне России», заявил aif.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя сценарии раздела Украины, периодически появляющиеся в СМИ.
«Мой сценарий простой — Краков брать не будем. Все земли, для которых поляки придумали название Украина, — это русские земли. И хотя поляки пытались сделать местных жителей антирусскими, им этого не удалось. Громадное большинство жителей земель, где пытаются осуществить польскую идею “Украина — не Россия”, остаются русскими, по крайней мере, по родному языку, используемому в повседневном общении. Исходя из этого, какое у кого есть право претендовать на то, чтобы русские люди оставались вне России?» — сказал Вассерман.
Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* предположил, что Украину разделят на три части — восток и юг перейдут под контроль РФ, запад будет ориентирован на США и ЕС, а центральная часть станет нейтральной.
В то же время швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung допускало, что украинским войскам придется отойти за Днепр, если удержать текущие позиции не удастся. Так Киев фактически признает потерю Донбасса, но это позволит избежать окружения ВСУ.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.