Вассерман высказался о возможных сценариях раздела Украины

«Мой сценарий простой — Краков брать не будем. Все земли, для которых поляки придумали название Украина, — это русские земли. И хотя поляки пытались сделать местных жителей антирусскими, им этого не удалось. Громадное большинство жителей земель, где пытаются осуществить польскую идею “Украина — не Россия”, остаются русскими, по крайней мере, по родному языку, используемому в повседневном общении. Исходя из этого, какое у кого есть право претендовать на то, чтобы русские люди оставались вне России?» — сказал Вассерман.