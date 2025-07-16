РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для творчества

Говоря о новшествах в текущем году, он напомнил, что РЖД с 1 июля обновили программу лояльности «РЖД бонус». Там появились 4 уровня вместо двух («Бронзовый пассажирский», «Серебряный скорый», «Золотой экспресс» и «Платиновый фирменный») со своими привилегиями, а также возможностью частичной оплаты стоимости билета баллами (ранее это было невозможно).