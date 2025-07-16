РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для творчества

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. РЖД будут раздавать детям в поездах дальнего следования наборы для набор карандашей и раскраски, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
«В июле начнем раздавать в поездах дальнего следования детям наборы для творчества — набор карандашей и раскраски, также летом планируем выпуск дорожных наборов эконом и бизнес-класса в специальном дизайне “Города России”, — сказал Колесников.
Говоря о новшествах в текущем году, он напомнил, что РЖД с 1 июля обновили программу лояльности «РЖД бонус». Там появились 4 уровня вместо двух («Бронзовый пассажирский», «Серебряный скорый», «Золотой экспресс» и «Платиновый фирменный») со своими привилегиями, а также возможностью частичной оплаты стоимости билета баллами (ранее это было невозможно).
«В ближайшее время новые возможности появятся еще и у участников программы поощрения путешественников в туристских поездах “Клуб путешественников”, которая входит в “РЖД Бонус”, — добавил он.
Компания также в текущем году, перечислил Колесников, продолжит упрощать проезд пассажирам льготных категорий и пассажирам с животными.