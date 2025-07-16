Генерал Попов сказал, по каким аэродромам Украины ВС РФ могли нанести удары

«Аэродромы есть в Староконстантинове, Стрый, Чортков, Коломыя, под Винницей два мощных аэродрома, под Одессой есть два-три действующих до сих пор аэродрома. Затем под Полтавой, Черниговом, Харьковом много аэродромов есть. Есть и совсем близко — под Купянском и Изюмом. К примеру, под Львовом есть гражданский аэропорт, но на его территории расположен большой авиационный ремонтный завод. По нему тоже есть целесообразность нанесения ударов, потому что там восстанавливают технику, могут делать крылатые ракеты, беспилотники. Это все важные объекты, по которым необходимо нашим силам с определенной периодичностью наносить удары», — сказал генерал.