Генерал Попов сказал, по каким аэродромам Украины ВС РФ могли нанести удары

Российские силы могли поразить военные аэродромы в нескольких областях Украины. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru рассказал Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
«Аэродромы есть в Староконстантинове, Стрый, Чортков, Коломыя, под Винницей два мощных аэродрома, под Одессой есть два-три действующих до сих пор аэродрома. Затем под Полтавой, Черниговом, Харьковом много аэродромов есть. Есть и совсем близко — под Купянском и Изюмом. К примеру, под Львовом есть гражданский аэропорт, но на его территории расположен большой авиационный ремонтный завод. По нему тоже есть целесообразность нанесения ударов, потому что там восстанавливают технику, могут делать крылатые ракеты, беспилотники. Это все важные объекты, по которым необходимо нашим силам с определенной периодичностью наносить удары», — сказал генерал.
Ранее Попов в беседе с aif.ru рассказал об ударах по секретным бункерам с F-16.
До этого генерал также назвал причины усиления атак украинских беспилотников на российские регионы.