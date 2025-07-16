Россиянам могут запретить передавать телефонные номера третьим лицам: нарушителям грозит весомый штраф

Комитет Госдумы по госстройству и законодательству одобрил поправки, вводящие штрафы за передачу абонентского номера без разрешения. Максимальное наказание для граждан составит 50 тысяч рублей. Изменения планируется включить в Кодекс об административных правонарушениях в рамках законопроекта о штрафах за нарушения в транспортно-экспедиционной сфере.
Согласно поправкам, в КоАП появится новая статья 13.29.1. Она предусматривает ответственность за передачу номера или предоставление доступа к мобильной связи с нарушением закона. Штраф для физлиц составит от 30 до 50 тыс. рублей.
Для предпринимателей и юрлиц наказание будет строже. ИП заплатят от 50 до 100 тысяч рублей, а компании — от 100 до 200 тысяч рублей, если позволят пользоваться связью лицам, не являющимся их сотрудниками.
Исключение сделано для случаев кратковременной и безвозмездной передачи номера в личных целях — это не будет считаться нарушением. Документ готовится ко второму чтению, его текст доступен в электронной базе законодательных инициатив Госдумы.
С 1 апреля 2025 года на Госуслугах работает новый сервис под названием «Сим-карты». С помощью него россияне смогут увидеть, сколько и каких абонентских номеров на них зарегистрировано. Обращаться к каждому из них отдельно больше не придется. Сервис также позволит проверять, не оформлены ли на человека «серые» сим-карты.
Прежде KP.RU сообщал, что зампред Совета по цифровой экономике при СФ Артем Шейкин предложил ЦБ ввести обязательное предупреждение клиентов об уголовной ответственности за передачу банковских карт третьим лицам. Речь идет, в частности, о практике «дропперства» — когда граждане за денежное вознаграждение передают свои карты преступникам для обналичивания средств и легализации незаконных доходов.
Помимо прочего комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, согласно которому штрафы за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг будет караться крупным штрафом — до миллиона рублей. Величина штрафов вырастет в 50 раз.