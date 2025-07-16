Россиянам могут запретить передавать телефонные номера третьим лицам: нарушителям грозит весомый штраф

С 1 апреля 2025 года на Госуслугах работает новый сервис под названием «Сим-карты». С помощью него россияне смогут увидеть, сколько и каких абонентских номеров на них зарегистрировано. Обращаться к каждому из них отдельно больше не придется. Сервис также позволит проверять, не оформлены ли на человека «серые» сим-карты.